В Саранске горел дом

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание дома.

Утром 14 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в Ленинском районе города произошел пожар. Загорелся дом, расположенный по адресу – улица 1-я Набережная. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 35 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе горела иномарка.

Источник: 13.mchs.gov.ru