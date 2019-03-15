В Мордовии перед осужденными выступила певица, исполняющая христианские песни

Автор и исполнитель христианских песен Светлана Малова дала сольные благотворительные концерты для осужденных, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии.
Перед началом каждого концерта Светлана Малова рассказывала зрителям о себе и о том, каким путями она пришла к вере в бога.
Певица уверена в том, что все её песни являются своего рода свидетельством поддержки со стороны бога в сложные минуты бытия.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su