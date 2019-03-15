В Саранске будет проведен семинар для предпринимателей

В Саранске пройдет семинар для предпринимателей.

Указанный семинар пройдет 27 марта в администрации Саранска. В ходе рассматриваемого мероприятия будут разъяснены вопросы, касающиеся государственной и муниципальной поддержки субъектов предпринимательства.

Семинар начнется в 15:00. Исторический зал городской администрации станет местом проведения данного мероприятия.

Регистрация участников семинара осуществляется по телефонному номеру: 47-65-57.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

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Источник: adm-saransk.ru