В Мордовии смягчили приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании и избиении

В Мордовии суд изменил приговор в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании и причинении телесных повреждений.

В июле 2017 года гражданин К., пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в одном из кафе Саранска. Преступник избил одного из посетителей заведения, тем самым причинив его здоровью вред средней степени тяжести.

Спустя месяц гражданин К. вместе с молодой девушкой находился в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу – улица Веселовского. Во время распития спиртных напитков злоумышленник предложил знакомой вступить с ним в интимную связь. Получив отказ, преступник, применяя физическую силу, надругался над пострадавшей.

В конце ноября прошлого года Пролетарский районный суд города Саранска приговорил злоумышленника к 13 годам лишения свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Мордовии изменила приговор районного суда. Преступнику было назначено окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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Источник: vs.mor.sudrf.ru