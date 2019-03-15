В Мордовии сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд

В Ичалковском районе сотрудники Госавтоинспекции провели совместный рейд с отделом судебных приставов по Ичалковскому и Большеигнатовскому районам по розыску должников.

Сотрудники Госавтоинспекции останавливали транспортные средства для проверки документов и выявления машин должников.

Кроме того, стражи порядка разъясняли автомобилистам о том, что неуплата административного штрафа в установленный законом срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест сроком до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Мобильник».

Источник: 13.мвд.рф