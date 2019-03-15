В Саранске прошла операция «Перевозчик»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

Указанное мероприятие было проведено 14 марта. В ходе операции сотрудники Госавтоинспекции проверяли водителей общественного транспорта и состояние их транспортных средств.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении нарушителей 20 административных материалов. Нарушители понесут ответственность в виде штрафов.

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Источник: гибдд.рф