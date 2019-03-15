В Мордовии в апреле откроется охотничий сезон на дичь

В Мордовии через месяц откроется охотничий сезон на дичь.

Охотничий сезон начнется во вторую субботу апреля и продлится только 10 дней. Стоит отметить, что весной охота разрешена только на водоплавающую и боровую дичь. Охотиться на серых гусей в весенний период строго запрещено.

Ознакомиться с перечнем птиц, на которых разрешена охота, можно на официальном сайте регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Охотникам и жителям Мордовии рекомендовано сообщать о браконьерстве.

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Источник: info-rm.com