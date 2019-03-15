В Саранске был задержан посетитель кафе, отказавшийся оплачивать свой заказ

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали посетителя кафе, отказавшегося оплачивать свой заказ.

В дневное время суток в кафе, расположенном в центральной части города, сработала кнопка тревожной сигнализации. На место инцидента оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Администратор кафе сообщил стражам порядка, что один из посетителей сделал заказ на сумму более 1 тыс. рублей и отказался его оплачивать, а также попытался покинуть заведение.

Нерадивый посетитель, которым оказался 52-летний житель Саранска, был задержан и передан в отдел полиции №3 УМВД РФ по городскому округу Саранск.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia