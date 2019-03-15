В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Указанное происшествие произошло вечером 14 марта недалеко от дома №40, который расположен по адресу – улица Сущинского. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС.
Причина ДТП в настоящее время устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадали пять человек.
Источник: 13.mchs.gov.ru