В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло вечером 14 марта недалеко от дома №40, который расположен по адресу – улица Сущинского. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадали пять человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru