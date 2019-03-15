В Мордовии директора аграрного техникума оштрафовали за служебный подлог

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении директора аграрного техникума, обвиняемого в служебном подлоге.

В декабре прошлого года директор аграрного техникума, используя свои должностные полномочия, для придания видимости законности реализации списанного с баланса учебного заведения трактора внес в официальный документ заведомо ложные сведения о том, что реализовал транспортное средство как металлолом от списанной техники.

Списанный трактор разобран не был. Директор аграрного техникума планировал пользоваться транспортным средством в личных целях.

Решением суда в отношении директора аграрного техникума была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 25 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru