Жительница Саранска лишилась денег, поверив мошеннику, пообещавшему приз за лайки

В Саранске 40-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, орудовавшему в социальной сети.

Недавно в одной из популярных социальных сетей 40-летняя жительница Пролетарского района Саранска получила сообщение о возможности выиграть деньги, выставляя лайки под фотографиями своих друзей. Незнакомец, приславший горожанке указанное сообщение, попросил женщину заполнить анкету и предоставить номер её банковской карты.

Горожанка предоставила незнакомцу необходимую информацию, а после этого получила уведомление о том, что с её банковского счета были списаны денежные средства в сумме 2,6 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф