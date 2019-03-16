В Мордовии сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП с пострадавшим

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло утром 15 октября прошлого года в Лямбирском районе. На 278-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов, водитель грузовика марки Scania врезался в легковой автомобиль марки Renault, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир легковушки получил телесные повреждения крайней степени тяжести.

Стражи порядка просят свидетелей данной аварии сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8(83441) 2-13-75 или 24-64-09.

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Источник: 13.мвд.рф