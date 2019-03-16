В Саранске работники муниципального предприятия не получили зарплату за два месяца

В Саранске сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушения трудового законодательства.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что 89 работников муниципального предприятия «Жилищное ремонтно-строительное управление Октябрьского района города Саранска» не получили заработную плату за январь и февраль текущего года. Сумма задолженности по зарплате составила порядка 2 млн рублей.

В отношении руководителя указанного предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru