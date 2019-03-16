36-летний житель Мордовии подозревается в ограблении магазина и закусочной

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего жителя одного из сёл Ардатовского района, который подозревается в ограблении магазина и закусочной.

Около месяца назад 36-летний подозреваемый приехал в Ардатов. Пищу и выпивку мужчина добывал преступным путем.

В ночь на 28 февраля подозреваемый, разбив кирпичом окно, проник в магазин, расположенный по адресу – улица Полевая, и похитил оттуда алкогольные напитки и закуску общей стоимостью более 6 тыс. рублей.

В ночь на 4 марта мужчина похитил из одной из закусочных Ардатова водку, коньяк, соки, майонез и кетчуп. Кроме того, подозреваемый прихватил с собой немного мелочи из кассового аппарата.

Спустя некоторое время после совершения последнего преступления гражданин был задержан.

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Источник: info-rm.com