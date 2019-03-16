В Мордовии глава сельского поселения понесет ответственность за нарушение закона

В Атяшевском районе глава сельского поселения была привлечена к ответственности за незаконную передачу в аренду муниципальной недвижимости.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в декабре прошлого года между администрацией Вежне-Чукальского сельского поселения и местным индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды нежилого помещения, являющегося муниципальной собственностью, без предварительного проведения торгов на право заключения данного договора.

Глава указанного сельского поселения была привлечена к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Мордовии директора аграрного техникума оштрафовали за служебный подлог.

Источник: prokrm.ru