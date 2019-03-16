В Мордовии прокуратура ведет борьбу с запрещенной информацией

В Ичалковском районе сотрудники прокуратуры потребовали заблокировать сообщества в одной из популярных социальных сетей.

В ходе мониторинга сотрудники прокуратуры указанного района обнаружили в одной из популярных социальных сетей сообщества, на страницах которых содержались информационные материалы, оправдывающие противоправное поведение, романтизирующие тюремный образ жизни, пропагандирующие крайне негативное отношение к представителям правоохранительных органов, а также призывающие находить выход из конфликтной ситуации исключительно силовым путем.

Прокуратура направила в суд два исковых заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

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Источник: prokrm.ru