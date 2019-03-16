В Темниковском районе горели заброшенные постройки

В Темниковском районе произошло возгорание двух заброшенных построек.

Вечером 15 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в деревне Андреевка произошел пожар. На улице Школьной загорелись две заброшенные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 120 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенных построек в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске горел дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru