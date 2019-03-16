В Темниковском районе горели заброшенные постройки

В Темниковском районе произошло возгорание двух заброшенных построек.
Вечером 15 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в деревне Андреевка произошел пожар. На улице Школьной загорелись две заброшенные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 120 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенных построек в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске горел дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru