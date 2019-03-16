В Саранске осудили мошенника, похитившего несколько миллионов рублей

В Саранске суд вынес приговор в отношении 48-летнего мошенника, который похитил несколько миллионов рублей.

В августе 2013 года злоумышленник, предоставив поддельные документы, получил в банке кредит в размере 6 млн рублей на строительство жилого дома в Лямбирском районе сроком на 20 лет. В целях придания видимости законности своим действиям в период с сентября 2013 года по май 2015 года мужчина производил платежи по кредитному договору, а затем перестал погашать кредит, причинив финансовой организации ущерб в размере 5,48 млн рублей.

В апреле 2014 года злоумышленник, предоставив документы, содержащие ложные сведения, в том же банке получил ещё один кредит в размере 1 млн рублей якобы для проведения ремонтных работ. Данный кредит был оформлен на общество с ограниченной ответственностью «М-Фото», учредителем которого является мошенник. В период с апреля 2014 года по май 2015 года осужденный производил незначительные платежи по кредитному договору, а затем перестал перечислять деньги. Банку был причинен ущерб в размере 958 тыс. рублей.

Кроме того, в декабре 2014 года мошенник попросил у своего знакомого в долг денежные средства в сумме 650 тыс. рублей. Спустя некоторое время преступник одолжил у пострадавшего ещё 1,25 млн рублей. Злоумышленник вернул знакомому только 327 тыс. рублей. Остальную часть денежных средств преступник не собирался возвращать, хотя ранее дал соответствующее обещание.

Также в декабре 2014 года преступник получил в долг денежные средства в сумме 1 млн рублей от ещё нескольких своих знакомых, не намереваясь возвращать деньги обратно.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru