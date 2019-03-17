В Рузаевке в ДТП пострадали два человека

В Рузаевке произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого телесные повреждения получили два человека.

Указанное происшествие произошло ранним утром 16 марта недалеко от дома №4, который расположен по адресу – улица Калинина. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавших отсутствует.

В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС.

Причина столкновения автомобилей в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru