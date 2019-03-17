Неизвестный мошенник ограбил 23-летнюю жительницу Саранска

23-летняя жительница Саранска была ограблена неизвестным мошенником.

Недавно 23-летней жительнице Саранска, которая работает фармацевтом, позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником компании, с которой её начальник ранее договорился о покупке медицинского оборудования. Незнакомец попросил девушку перевести на два телефонных номера денежные средства в сумме 22,6 тыс. рублей, поскольку, по его словам, начальнику горожанки не хватает денег.

Жительница Саранска перечислила денежные средства. После этого девушка связалась со своим начальником и узнала от него, что в деньгах он не нуждался.

Стражами порядка было установлено, что абонентские номера, на которые горожанка перечислила деньги, зарегистрированы в Самарской области.

Ранее сообщалось, что в Саранске осудили мошенника, похитившего несколько миллионов рублей.

Источник: 13.мвд.рф