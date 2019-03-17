В Саранске по причине пожара пострадал человек

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

16 марта, в 14:56 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в одной из квартир дома №51, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября, произошел пожар. Загорелась мебель. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров.

В результате данного пожара пострадал человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Причина пожара пока что не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Темниковском районе горели заброшенные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru