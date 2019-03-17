В Саранске чествовали лучших работников ЖКХ

16 марта в администрации Саранска состоялось чествование лучших работников жилищно-коммунального хозяйства.

По поручению главы администрации Саранска Петра Тултаев к награждению были представлены рядовые сотрудники жилищно-коммунального хозяйства.

По словам градоначальника, свидетельством того, что работа в рассматриваемой сфере является одной из самых сложных, можно назвать постоянное наличие открытых вакансий. Не каждый человек может справляться с теми задачами, которые поставлены перед работниками ЖКХ.

Глава городской администрации вручил награды и денежные премии тем, чей труд направлен на благо города и горожан. Дипломы от градоначальника получили 60 человек.

Также читайте о том, что Пётр Тултаев распорядился начать подготовку к акции «Чистый город».

Источник: adm-saransk.ru