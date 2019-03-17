В Саранске в скором времени стартует акция «Уроки жизни»

В Саранске в скором времени начнется социальная акция под названием «Уроки жизни».

Указанная акция, которая будет проходить в период с 18 марта по 26 апреля, направлена на профилактику наркомании и асоциального образа жизни в образовательной среде.

Участниками акции могут стать студенты среднего и высшего профессионального образования, которым необходимо разработать конспект тематического урока и реализовать его среди учащихся Саранска.

18 марта, в 15:00 в Саранском государственном промышленно-экономическом колледже для всех желающих принять участие в конкурсной программе состоится консультация специалистов по вопросам подготовки и проведения тематического урока.

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Источник: 13.мвд.рф