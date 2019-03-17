В Мордовии мужчину придавило контейнером на рабочем месте

В Мордовии мужчину придавило контейнером.

Инцидент произошел 14 марта на одной из птицефабрик региона. По предварительной информации, работник птицефабрики задел металлическую конструкцию с уложенными на неё яйцами. В итоге конструкция обрушилась на мужчину.

Пострадавший был доставлен в больницу. Медики диагностировали у мужчины многочисленные ссадины, рванные раны и перелом бедра.

По информации «Известий Мордовии».

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