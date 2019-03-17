Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Спортсменки из Мордовии успешно выступили на первенстве России по биатлону

Спортсменки из Мордовии успешно выступили на первенстве России по биатлону

Биатлонистки из Мордовии успешно выступили на первенстве России.

Недавно соревнования по биатлону среди юношей и девушек 2000-2001 года рождения завершились в Ленинградской области.

14 марта девушки приняли участие в гонке на дистанции 6 километров. Сборная команда Мордовии, в состав которой вошли Лукина Дарина, Калинина Любовь, Кривова Алена и Петяева Кристина, заняла третье место.

15 марта представительницы Мордовии завоевали серебряные медали в эстафетной гонке.

Также читайте о том, что несколько дней назад хоккейная команда «Мордовия» со счетом 2:4 проиграла ХК «Алтай».

 


Источник: info-rm.com