Спортсменки из Мордовии успешно выступили на первенстве России по биатлону

Биатлонистки из Мордовии успешно выступили на первенстве России.
Недавно соревнования по биатлону среди юношей и девушек 2000-2001 года рождения завершились в Ленинградской области.
14 марта девушки приняли участие в гонке на дистанции 6 километров. Сборная команда Мордовии, в состав которой вошли Лукина Дарина, Калинина Любовь, Кривова Алена и Петяева Кристина, заняла третье место.
15 марта представительницы Мордовии завоевали серебряные медали в эстафетной гонке.
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Источник: info-rm.com