18 марта в нескольких домах Саранска не будет света

18 марта в некоторых домах Саранска будет отключено электричество.

С 09:00 электричество будет отключено в домах №№111б,111г и 113а, которые расположены по адресу – улица Большевистская.

С 13:00 электричество будет отключено в домах №№ 23,25 и 31, расположенных по адресу – улица Веселовского. С этого же времени будет приостановлена подача электроэнергии в дома №№1,3,7 и 7а по улице Семашко.

Подача электроэнергии будет восстановлена после завершения плановых работ, которые и являются причиной отключения электричества.

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Источник: irc-saransk.ru