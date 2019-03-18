В Саранске в ДТП пострадала 37-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 37-летняя женщина.

ДТП произошло ранним утром 15 марта в Пролетарском районе города. По предварительной информации, 55-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», из-за невнимательности врезался в микроавтобус марки «Форд», остановившийся у светофора.

37-летняя пассажирка самостоятельно обращалась за медицинской помощью в РКБ №4. Женщине был назначен курс лечения.

По информации отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф