Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:0 сыграла с ФК «Луч»

Матч между футбольными командами «Мордовия» из Саранска и «Луч» из Владивостока завершился со счетом 0:0.

Указанный матч прошел 17 марта на стадионе «Мордовия Арена». Команды поддерживали более 2 тыс. болельщиков.

На протяжении матча и у команды из Саранска, и у футболистов из Владивостока неоднократно возникали потенциально опасные моменты, но они не были успешно реализованы.

Главный тренер «Мордовии» во время пресс-конференции рассказал, что матч прошел на равных, а также отметил, что ничья представляет собой маленький шаг вперед.

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Источник: fc-mordovia.ru