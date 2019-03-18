В Саранске в результате ДТП пострадали четыре человека

В Саранске произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека.

ДТП произошло в ночь на 16 марта на улице Республиканской. По предварительной информации, 20-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Гранта», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили виновник ДТП, два его попутчика, среди которых 26-летняя девушка и 35-летний мужчина, а также 49-летняя пассажирка «Приоры».

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП пострадала 37-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф