35-летний житель Саранска подозревается в краже радиатора

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 35-летний житель Саранска, который подозревается в краже радиатора.

35-летний житель Саранска, находясь в одном из сёл Ичалковского района, заметил стоящий возле дома комбайн. Данное транспортное средство принадлежит крестьянско-фермерскому хозяйству. Мужчина похитил радиатор от комбайна и спустя некоторое время сдал его в пункт приема металла, получив за это 4 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 23-летняя жительница Саранска стала жертвой неизвестного мошенника.

Источник: 13.мвд.рф