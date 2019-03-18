В Мордовии прошли соревнования по ликвидации ДТП

В Мордовии сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по ликвидации ДТП.

Указанные соревнования прошли на территории специализированной пожарно-спасательной части. Участниками состязаний стали девять команд. В качестве приглашенных гостей на соревнованиях присутствовали представители автошколы «Успех».

Сотрудники МЧС должны были отключить аккумуляторную батарею попавшей в ДТП машины, разбить стекла, срезать крышу, оказать первую помощь пострадавшим и передать их медикам.

Победу одержала команда пожарно-спасательной части №5.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru