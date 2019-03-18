В Рузаевке горел автомобиль

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорания автомобиля.

Вечером 17 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Трынова. Возле дома №54, расположенного по указанному адресу, загорелся автомобиль. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате пожара пострадал человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru