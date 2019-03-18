В Саранске в результате ДТП пострадала 71-летняя пенсионерка

В Октябрьском районе Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадала 71-летняя пенсионерка.

Днём 16 марта 53-летний мужчина, который управлял автомобилем марки «Нива», двигаясь по улице Севастопольской, не уступил дорогу автомобилю марки «Рено-Меган», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

71-летняя пассажирка «Нивы» самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска. Женщине был назначен курс амбулаторного лечения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф