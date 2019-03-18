В Саранске сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, подозреваемых в хранении наркотиков.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Сущинского, стражи порядка задержали 37-летнего безработного жителя Кочкуровского района, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано более 1 грамма синтетических наркотиков.

В центральной части Саранска полицейские изъяли 0,27 грамма наркотиков у 25-летнего жителя Ковылкинского района, не имеющего постоянного места работы.

Также в центре города был задержан 23-летний житель указанного района, работающий таксистом. Молодой человек подозревается в хранении 0,21 грамма синтетических наркотиков.

В Пролетарском районе города стражи порядка во время досмотра 42-летнего безработного жителя Саранска обнаружили и конфисковали более 4 грамм синтетических наркотиков.

Ранее сообщалось, что 35-летний житель Саранска подозревается в краже радиатора.

Источник: 13.мвд.рф