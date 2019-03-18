В Саранске в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки пострадали два человека

В Саранске в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали два человека.

Вечером 16 марта на улице Коваленко 33-летний мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса марки «Форд-Транзит», не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю марки «Шевроле-Ланос». По указанной причине произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП пострадали два пассажира микроавтобуса 30- и 55-летнего возраста. Пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате ДТП пострадала 71-летняя пенсионерка.

Источник: гибдд.рф