В Большеберезниковском районе горела баня

В Большеберезниковском районе произошло возгорание бани.
Происшествие произошло поздним вечером 16 марта в посёлке Присурский. Возле дома №13, который расположен по адресу – улица Новосельская, загорелась баня. Огонь охватил постройку на площади около двух квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Рузаевке горел автомобиль.
Источник: 13.mchs.gov.ru