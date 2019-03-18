В Большеберезниковском районе горела баня

В Большеберезниковском районе произошло возгорание бани.

Происшествие произошло поздним вечером 16 марта в посёлке Присурский. Возле дома №13, который расположен по адресу – улица Новосельская, загорелась баня. Огонь охватил постройку на площади около двух квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке горел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru