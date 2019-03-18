Жительница Мордовии лишилась денег, пытаясь застраховать банковскую карту

В Мордовии 50-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, представившемуся работником банка.

Недавно 50-летней жительнице одного из сёл Мордовии позвонил неизвестный мужчина. Незнакомец представился работником банка, карту которого имеет сельчанка, и сообщил, что с указанного платежного средства злоумышленники сняли деньги. После этого мужчина поинтересовался по поводу наличия у пострадавшей карт других финансовых организаций и предложил застраховать одну из них. Под указанным предлогом мошенник попросил женщину сообщить номер платежного средства и пароль от него, полученный в смс-сообщении.

Пострадавшая предоставила незнакомцу необходимую информацию, после чего получила уведомлении о списании со счета денежных средств в сумме порядка 90 тыс. рублей. Женщина сообщила якобы работнику банка об этом. Последний заявил, что данная процедура является предусмотренной и денежные средства будут возвращены в течение нескольких часов, но этого не произошло.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф