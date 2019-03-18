В Дубенском районе загорелась баня

В Дубенском районе произошло возгорание бани.

Поздним вечером 17 марта сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в селе Ардатово. Возле дома №58, который расположен по адресу – улица Колхозная, загорелась баня. Огонь охватил постройку на площади 18 квадратных метров.

По предварительным данным, вследствие возгорания бани никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru