В Саранске был дан старт Кубку Кирилла Панченко

В Саранске стартовал Кубок Кирилла Панченко.

Указанные соревнования по футболу стартовали 18 марта на базе футбольно-легкоатлетического манежа. Участниками состязаний стали несколько команд, среди которых «Мордовия-1», «Мордовия-2», «Нижний Новгород», «Чемпион» (Арзамас), «Спортивная школа № 8» (Пенза), «Земляков» (Пенза), «Алга-Карьера» (Октябрьский), «Волга» (Ульяновск), «Икар» (Саров), «Центр Дмитрия Градиленко» (Пенза – Саратов).

Победитель данных состязаний отправится в Сочи на финал соревнований «Большие звезды светят малым».

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Источник: info-rm.com