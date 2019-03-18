Жителя Чамзинского района осудили за кражу мобильного телефона

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже мобильного телефона.

Ранним утром 1 января текущего года гражданин Осипов, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в своей квартире. Мужчина похитил мобильный телефон гражданки В., которая в это время спала. Стоимость похищенного устройства составляет 9,6 тыс. рублей.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: chamzinsky.mor.sudrf.ru