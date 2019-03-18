Пётр Тултаев призвал отказаться от варварских методов очистки крыш от снега и наледи

18 марта в администрации Саранска во время оперативного совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся уборки снега, а также наледи и сосулек с крыш домов.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков доложил, что на крышах нескольких домов, расположенных по адресу - улица Белинского, в небольшом количестве имеется наледь, но на данных кровлях установлены снегозадержатели, поэтому никакой опасности нет. В посёлке Ялга есть небольшое количество шатровых кровель, управляющая компания, обслуживающая эти постройки, убирала наледь и сосульки своевременно.

Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин сообщил, что имели место проблемы со скатными кровлями домов №122 и №124, расположенных по улице Пролетарской, но в настоящее время они полностью устранены. В районе школы №25 и возле многоквартирного дома №33 по улице Войнова в данный момент ведутся работы по ликвидации застоя воды.

В Ленинском районе на утро 18 марта остается неисполненной одна заявка по удалению сосулек.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев сообщил, что горожане жалуются на то, что во время уборки крыш сотрудники управляющих компаний со всей силой долбят ломами кровлю, тем самым причиняя ей повреждения. Градоначальник распорядился призвать работников отказаться от варварских методов очистки крыш.

Административно-техническая инспекция города на прошлой неделе рассмотрела 11 протоколов, составленных по факту несвоевременной или же не очень качественной уборки. Общая сумма штрафных санкций составила 49 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Саранске чествовали лучших работников ЖКХ.

Источник: adm-saransk.ru