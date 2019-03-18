В Саранске временно закроют мост на улице Рабочей

В Саранске в период с 25 марта по 15 апреля будет закрыт подтопляемый мост на улице Рабочей.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что во время строительства указанного моста неоднократно сообщалось о том, что на время паводка он будет закрываться. С моста будут сняты отбойники и перила.

Кроме того, градоначальник распорядился начать демонтировать катки. Также Пётр Тултаев заявил о необходимости установить предупреждающие таблички на берегу Саранки, чтобы горожане не спускались на лёд.

Также читайте о том, что Пётр Тултаев призвал отказаться от варварских методов очистки крыш от снега и наледи.

Источник: adm-saransk.ru