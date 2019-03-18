В центре Саранска местный житель выращивает свиней в яме

Во время оперативного совещания, которое прошло 18 марта, глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился в ускоренном темпе продолжить снос сараев в центре города.

На прошлой неделе вместе с главой Мордовии Владимиром Волковым градоначальник осматривал ход строительства детских садов. На улице Титова, где в данный момент возводится новое дошкольное учреждение, к главе городской администрации подошла женщина, которая пожаловалась на аварийные сараи, располагающиеся вокруг строящегося детского сада, а также сообщила, что в одном из указанных сараев содержатся свиньи. Весьма любопытным является тот факт, что животные выращиваются в яме.

Глава администрации Ленинского района Александр Юткин подтвердил, что на самом деле в одном из сараев на улице Гагарина прямо в яме горожанин выращивает свиней. Данный гражданин не реагирует на какие-либо предупреждения.

Пётр Тултаев заявил, что выращивать свиней в центре города недопустимо, а также призвал ускорить темпы работ по сносу сараев и отметил, что на их месте можно оборудовать парковочные зоны.

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Источник: adm-saransk.ru