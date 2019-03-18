В апреле в Мордовии отключат аналоговое телевещание

С 15 апреля в Мордовии и Саранске будет отключено эфирное телевизионное вещание в аналоговом формате.

Тем гражданам, которые смотрят аналоговое эфирное телевидение и видят на экране телевизора специальную букву А, добавленную к логотипу телеканала, нужно перейти на прием телевизионных каналов в цифровом формате.

В Саранске была создана специальная волонтерская группа, которая будет посещать домохозяйства тех, кто нуждается в помощи, связанной с переходом на цифровое вещание. В основном это касается инвалидов и пожилых людей.

Стоит отметить, что отключение аналогового эфирного телевидения не коснется абонентов кабельного, спутникового и интерактивного телевидения.

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Источник: adm-saransk.ru