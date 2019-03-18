Саранский приют для бездомных животных проведет День открытых дверей

23 марта в Саранском приюте для бездомных животных будет проведен День открытых дверей.

В период с 10:00 до 16:00 горожане смогут посмотреть, как содержатся собаки и кошки, оставшиеся без хозяев по тем или иным причинам. Приют расположен по адресу - улица Пролетарская.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, которое прошло 18 марта, выразил благодарность волонтерам и неравнодушным горожанам, которые оказывают помощь в приюте.

По информации пресс-службы городской администрации.

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Источник: adm-saransk.ru