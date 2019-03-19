В Рузаевке по причине пожара погиб мужчина

В Рузаевке произошел пожар, который унес жизнь мужчины.

Днём 18 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в трехквартирном жилом доме №12, расположенном по адресу – переулок Луговой, вспыхнул огонь.

В момент возгорания женщина 1957 года рождения и её супруг 1963 года рождения находились в бане, являвшейся пристройкой к дому. В определенный момент в бане погас свет. Мужчина вышел узнать, что случилось. Спустя некоторое время женщина также вышла из бани. Гражданка заметила, что из кухни идет дым. Женщина незамедлительно вышла на улицу, а её супруг стал покидать помещение через окно. Спустя некоторое время мужчина почувствовал недомогание. По дороге в больницу гражданин скончался.

Спустя несколько минут после возгорания два сотрудника ГИБДД, среди которых Алексей Миронов и Тимур Старкин, совершали патрулирование возле дома. Стражи порядка вызвали пожарных и вынесли на руках из одной из квартир загоревшейся постройки инвалида первой группы, который не может самостоятельно передвигаться.

Пламя серьезно повредило баню, гараж и дом, а также уничтожило принадлежавший погибшему мужчине автомобиль марки ВАЗ-2110.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Дубенском районе загорелась баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru