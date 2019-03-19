В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 50-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 50-летняя женщина.

ДТП произошло утром 18 марта в Ленинском районе города. 44-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген», двигаясь по улице Полежаева, из-за невнимательности врезался в остановившийся впереди автомобиль марки «Дэу». После этого второе транспортное средство въехало в автомобиль марки «Ауди», который стоял поблизости.

50-летняя женщина, находившаяся за рулем «Дэу», доставлялась в одну из больниц города. После оказания необходимой медицинской помощи гражданка была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф