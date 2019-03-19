В Торбеевском районе сгорела надворная постройка

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил надворную постройку.
18 марта, в 15:42 сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в селе Татарские Юнки произошел пожар. Возле дома №11, который расположен по адресу – улица Луговая, загорелась надворная постройка на площади 200 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя полностью уничтожило строение.
Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
Ранее сообщалось, что в Рузаевке произошел пожар, по причине которого погиб мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru