В Торбеевском районе сгорела надворная постройка

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил надворную постройку.

18 марта, в 15:42 сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в селе Татарские Юнки произошел пожар. Возле дома №11, который расположен по адресу – улица Луговая, загорелась надворная постройка на площади 200 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило строение.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке произошел пожар, по причине которого погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru