Житель Торбеевского района украл гармонь у знакомого

В Торбеевском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 28-летний местный житель, который подозревается в краже гармони у своего знакомого.

В день преступления 28-летний житель села Старые Пичуры гостил у своего 64-летнего знакомого, проживающего в селе Красаевка. Гость заметил, что хозяин жилья хранит в подсобном помещении гармонь. Подозреваемый решил похитить музыкальный инструмент, дабы затем его продать. Когда знакомый вышел в другую комнату, молодой человек украл гармонь и скрылся. Музыкальный инструмент подозреваемый продал за спиртное.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека. Ранее у подозреваемого уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф