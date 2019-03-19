В Саранске полицейские разыскивают двух девушек, подозреваемых в краже одежды из магазина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух девушек, которые подозреваются в краже одежды из сетевого спортивного магазина.

Вечером 17 марта две неизвестные гражданки похитили из сетевого спортивного магазина, расположенного в торговом центре по улице Советской, женскую одежду.

Все, кто что-либо знает о разыскиваемых девушках, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8-917-696-9905, 8(8342) 29-90-17, 29-90-02 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф